قتلى وجرحى بمواجهات مسلحة بين عسكريين وقبليين في شبوة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 شبوة كتب Advertisements الخليج 365 خاص سقط قتلى وجرحى اليوم الأربعاء في مواجهات مسلحة اندلعت بين جنود ومسلحين قبليين في منطقة عين بامعبد بمحافظة شبوة شرق البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان مواجهات مسلحة اندلعت بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين أفراد من اللواء 21 مشاة ميكا ومسلحين قبليين في نقطة مثلث عين بامعبد جنوب شبوة. وأكدت المصادر ان المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين مؤكدة توقف المواجهات فور انسحاب المسلحين.

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