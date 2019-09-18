مصرع قيادي حوثي من محافظة ذمار بقصف جوي في صعدة.. الاسم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

حوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بقصف جوي لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر مقربة من المليشيا إن أحد قادتها الأمنيين في مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، لقي مصرعه مع آخرين في محافظة صعدة.

وذكرت المصادر أن القيادي القتيل هو القيادي أبو شاهر المقدم/عبدالفتاح السماوي.

وأوضحت أن ثلاثة من مرافقيه قتلوا في القصف وهم:

1_نسيم خالد غلاب

Advertisements

2_عبده علي غيلان

3_احمد علي السنيف

وكثفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غاراتها على مواقع ومعسكرات وتجمعات المليشيا في عدد من مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية.

وتعرضت معسكرات المحور وكهلان والجمهورية داخل مركز المحافظة لقصف جوي عنيف طوال الأسبوع المنصرم.

وأفادت مصادر "الخليج 365" أن التحليق في أجواء المدينة لا يتوقف منذ نحو أسبوع.

ورصد التحالف، أكثر من مرة، إطلاق المليشيا صواريخ وطائرات مسيرة من المحافظة ومن شمال محافظة عمران.