فيديو.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي عربات ومسلحين حوثيين شرق صعدة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، عربات عسكرية وعناصر من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وبحسب المصادر فقد وقع القصف بمديرية البقع وكتاف شرقي المحافظة.

ووثق فيديو نشرته قناة “الإخبارية” عبر حسابها بـ”تويتر”، لحظة قصف طائرات التحالف لعناصر حوثية مسلحة، وعربات عسكرية تحمل ألغاماً في عدة طرق وعرة.

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وفي وقت سابق اليوم قصفت مقاتلات التحالف معسكرات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت، وللمرة الثانية خلال يوم، معسكر كهلان في مركز المحافظة.

وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر، دون أن تتوفر معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المدينة.

وكان المعسكر قد تعرض، أمس وسوم أمس الأول، لسلسلة غارات جوية، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيا.