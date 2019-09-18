السلطة المحلية في مأرب تنفي علاقتها باحتجاز مطير

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

مأرب

كتب الخليج 365 مأرب

في رسالة رد على مذكرة تلقتها من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، نفت السلطة المحلية بمحافظة مأرب علاقتها باحتجاز حافظ مطير الموقوف في سجن الاستخبارات العسكرية، بناء على أوامر قبض قهرية صادرة من قبل النيابة العسكرية بالقوات المسلحة.

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وشددت في رسالتها أن السلطة المحلية ليس لها أية علاقة باحتجاز مطير، وان استمرار احتجازه حالياً هو على خلفية قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية.

وأوضحت الرسالة أنه خلال فترة احتجاز مطير بناء على أوامر النيابة العسكرية، كانت النيابة العامة تنظر في قضية أخرى تم البت فيها في حينه، ووجهت النيابة العامة بالإفراج عنه ، ما لم يكن محتجزاً على ذمة قضايا أخرى.

وأعربت السلطة المحلية عن شكرها للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على اهتمامها وتواصلها الرسمي للاستيضاح ، في الوقت الذي عمدت فيه بعض الجهات الحكومية للنشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية دون أن تكلف نفسها عناء طلب التوضيح بشكل رسمي.