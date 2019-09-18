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استشهاد جندي بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في عدن

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اليمن العربي خاص 0 تبليغ

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استشهاد جندي بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في عدن

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الخليج 365 خاص

استشهد جندي اليوم الأربعاء برصاص مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية في العاصمة عدن جنوب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان جندي استشهد في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في جولة الرحاب بالعريش بالعاصمة عدن.

وأكدت المصادر ان اشتباكات محدودة دارت بين رجال الأمن والمسلحين قبل ان تلوذ العناصر المهاجمة إلى جهة غير معلومة.  

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