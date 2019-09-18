استشهاد جندي بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في عدن

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 خاص استشهد جندي اليوم الأربعاء برصاص مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية في العاصمة عدن جنوب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان جندي استشهد في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في جولة الرحاب بالعريش بالعاصمة عدن. وأكدت المصادر ان اشتباكات محدودة دارت بين رجال الأمن والمسلحين قبل ان تلوذ العناصر المهاجمة إلى جهة غير معلومة.

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