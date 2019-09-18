التحالف العربي يقصف معسكرات ومواقع للمليشيا في الظاهر

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ صعدة

جددت مقاتلات التحالف قصفها معسكرات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت، وللمرة الثانية خلال يوم، معسكر كهلان في مركز المحافظة.

وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر، دون أن تتوفر معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المدينة.

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وكان المعسكر قد تعرض، أمس وسوم أمس الأول، لسلسلة غارات جوية، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيا.

إلى ذلك، شنت القوات السعودية قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على مواقع للمليشيا في مناطق حدودية بالمحافظة ذاتها.

وأفادت مصادر قبلية بتعرض مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

يشار إلى أن المديرية شهدت، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وتتقاسم قوات الشرعية والمليشيا السيطرة على المديرية منذ العام الماضي.