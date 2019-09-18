بالأسماء.. إصابة طفلين من حيس بالحديدة برصاص قناص حوثي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 أصيب طفلان بجروح، برصاص قناص حوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

ووفق مصادر "الخليج 365"، استهدف قناص مليشيات الحوثي الإرهابية مواطنين من أهالي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، بالأسلحة الرشاشة وأدى لإصابة طفلين بجروح . Advertisements وقالت مواطنة أنها وأسرتها كانوا يستقلون دراجة نارية ،وتعرضوا لإطلاق نار بينما كانوا في طريقهم إلى قرية الشُعينة من قبل مسلحي مليشيات الحوثي ، وأدى لإصابة الطفل إدريس ثابت حميد قحطان ويبلغ من العمر 4 سنوات ، والطفلة عائشة أحمد حميد قحطان وتبلغ من العمر 4 أشهر ، بشظايا رصاص المليشيات . وتم إسعاف الأطفال المصابين إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي الإسعافات الأولية . وتحدث أحد الأهالي أن المليشيات الحوثية حولت حياة المواطنين في حيس إلى جحيم لا يطاق نتيجة القصف والإستهداف اليومي العشوائي وأعمال القنص المباشر .

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