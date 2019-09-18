التضامن يلتقي شبام في ثاني مواجهات الدوري التنشيطي "تجمع حضرموت"

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
التضامن يلتقي شبام
كتب
الخليج 365
تجرى عصر اليوم الأربعاء المباراة الثانية في بطولة الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية (تجمع حضرموت ) الذي يقيمه الاتحاد العام لكرة القدم بالتعاون مع فرعه في ساحل حضرموت ويضم خمس فرق أربع من حضرموت وهي الشعب والتضامن وسلام الغرفة وشبام والجزع من المهرة , وهو التجمع الأخير في المرحلة الأولى للدوري التنشيطي الذي ستقام فيه المرحلة الثانية للأندية أبطال التجمعات في سيئون الشهر القادم .
المباراة الثانية التي ستجرى عصر اليوم الأربعاء على ملعب البطولة ملعب الفقيد بارادم بالمكلا يتواجه فيها تضامن حضرموت وضيفه شبام في ختام الجولة الأولى .
التضامن أنهى استعداداته لهذا اللقاء بتدريب ختامي يوم الإثنين على ملعب بارادم بقيادة مدربه الكابتن خالد بن بريك فيما خاض شبام تدريباً خفيفاً بقيادة مدربه محمد خراز على ملعب البطولة عقب وصوله فجر أمس الثلاثاء للمكلا .
وكانت مباريات التجمع قد إنطلقت عصر أمس الثلاثاء بفوز كبير ومستحق بنتيجة خمسة أهداف لصالح شعب حضرموت على حساب جزع المهرة .
وتجرى مباريات التجمع بنظام الكل ضد الكل من خمس جولات ويخلد فريق في كل جولة للراحة ويتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب فرق التجمع ليشارك في التجمع النهائي في سيئون مع أبطال التجمعات الأخرى وهي فرق أهلي صنعاء واليرموك عن تجمع صنعاء والتلال والوحدة عن تجمع عدن وأهلي تعز عن تجمع تعز والهلال الساحلي عن تجمع الحديدة والاتحاد عن تجمع اب .
مباريات الجولة الثانية في تجمع حضرموت ستجرى عصر يومي الجمعة والسبت على النحو التالي :
الجمعة 20 / 9 /2019
سلام الغرفة * جزع المهرة
السبت 21 /9 /2019
الشعب * التضامن
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