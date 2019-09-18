مصر تصدم أحمد المسيري

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 أكد مسؤولون يمنيون أن السلطات المصرية طلبت من وزير الداخلية اليمني أحمد المسيري مغادرة البلاد، وأنه شخص غير مرغوب فيه، بسبب عمله ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال المسؤولون الذين رفضوا كشف هوياتهم إن الوزير أحمد المسيري "ينفذ أجندات الإخوان، ويعمل ضد التحالف العربي منذ فترة، وأن هذا الإجراء المصري تأكيد لدور الأشقاء المصريين في دعم الموقف اليمني والتحالف العربي" – بحسب موقع 24 الإماراتي-.

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