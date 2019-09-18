وكيل أول المهرة يلتقي في القاهرة منتدى الطالب المهري ويطلع على احتياجاتهم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة، مختار بن عويض الجعفري، إدارة منتدى الطالب المهري، بالعاصمة المصرية القاهرة، للاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.

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وناقش الوكيل مع رئيس المنتدى بمصر علي مبروك دوامه والوفد المرافق له، قضايا وهموم الطلاب الدراسين من أبناء المحافظة في الجامعات والمعاهد المصرية، كما بحث اللقاء قضايا المنح الدراسية للطلاب من أبناء محافظة المهرة واحتياجات الضرورية للطلاب لاستكمال مشوارهم التعليمي والأكاديمي.

واطلع الوكيل الجعفري، منتدى الطالب المهري، على نتائج لقائه مع السفير اليمني لدى مصر الأستاذ محمد مارم.

وأكد اهتمام السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت، بقطاع التعليم وإعطائه الأولوية لما يمثله من أهمية كبرى في التطور والازدهار.