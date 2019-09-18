الاكثر مشاهدة - لأول مرة : الشرعية تبتز الإمارات بنقطة ضعفها وتفتح هذا الملف الحساس الذي سيجبر محمد بن زايد على الإذعان للرئيس هادي

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : الشرعية تبتز الإمارات بنقطة ضعفها وتفتح هذا الملف الحساس الذي سيجبر محمد بن زايد على الإذعان للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات بارتباطها بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في اليمن.

وقال الوزير اليمني في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه "لدينا كل الدلائل على علاقة للإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء وهي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش في طريق شبوة – أبين".

​​​​​​​​​​​​​

Advertisements

وأضاف أنه "آن لأبناء شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".

وفي يناير الماضي، كشفت وكالة الصحافة اليمنية عن وجود تنسيق عالي المستوى بين الإمارات وتنظيم القاعدة في جنوب اليمن، مشيرة أن أبوظبي استعانت بالتنظيم في معاركها داخل اليمن بمختلف الجبهات وسلمتهم معسكرات وعتاد حربي ضخم.

من جانبها، دعت قيادات في الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد الماضي، إلى تشكيل جبهة عريضة للدفاع عن بلادهم، ومحاكمة الإمارات في المحاكم الدولية.

وقال بيان صادر عن المسؤولين اليمنيين، إن الدعوة لتشكيل جبهة وطنية هدفها "الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها، ووضع حد للتدخلات الخارجية التي تمس أمن اليمن ووحدته وسلامته".

ودان البيان الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات إماراتية، في أغسطس الماضي، في مدينة أبين جنوب اليمن، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من قوات الجيش اليمني.

كما دعا البيان الذي أصدره عبد العزيز جباري، نائب رئيس البرلمان ومستشار الرئيس اليمني، وأحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزير النقل الجبواني ، إلى طرد الإمارات من التحالف الذي تقوده السعودية باليمن.

وقال البيان: "إن الإمارات تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي وانقلاب المليشيات في عدن".

وكانت الحكومة اليمنية طلبت رسمياً من مجلس الأمن مقاضاة الإمارات على خلفية تلك الغارات، في حين حمّلها الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مسؤولية الانقلاب في عدن، في 10 أغسطس الماضي، تخطيطاً وتمويلاً.

وسبق أن أكدت الحكومة حق اليمن في مقاضاة الإمارات على خلفية الغارات الجوية ضد قوات الشرعية في عدن وأبين.

جديرٌ ذكره أن الإمارات تنسق مع جماعة الحوثي اليمنية أيضاً، والتي زعمت أنها دخلت في الحرب اليمنية ضدها، حيث كشفت صحيفة "أنباء اليوم" المصرية في 26 أغسطس الماضي، عن عقد لقاء سري جميع قيادات استخباراتية ودبلوماسية إماراتية مع وفد من ميليشيا الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط.