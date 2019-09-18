شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عن أدلة جديدة بشأن هجوم أرامكو .. (انواع الأسلحة وبلد المنشاء والدولة النووية التي تقف خلف الهجوم) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.
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وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال بمؤتمر صحافي في جدة مساء الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو". وأكد لـ"العربية" أنه لا اجتماع عاجلا لمنظمة أوبك.
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