شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن «جميح» يكشف للسعودية عن أسهل وأبلغ رد على هجوم أرامكو.. يقلب المعادلة في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الكاتب اليمني المعروف، محمد جميح، الأربعاء، عن أسهل وأبلغ رد على هجوم أرامكو بإمكان السعودية القيام به.

وقال في تغريدة على "تويتر"، رصدها "المشهد الخليجي": "على الرغم من أنه بات واضحاً أن الحوثي لم يكن وراء الهجوم على أرامكو، وأنه إنما تبنى الهجمات لغرض الدعاية الإعلامية، ولكي يحمّل اليمن مسؤولية جريمة أوليائه بطهران".

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وأضاف: "على الرغم من ذلك، إلا أن أبلغ وأسهل رد على الهجوم يقتضي تسليح الجيش اليمني تسليحاً نوعياً وتوحيد مكوناته لدحر الانقلاب".

تغريدة جميح، جاءت تعليقا على تغريدة لصحافي في مكتب رئاسة الجمهورية، أكد بأن السعودية لا تزال تمتلك القدرة على قلب المعادلة في المنطقة.

وقال الصحافي فائد دحان بأن "السعودية لا تزال تمتلك القدرة على قلب المعادلة في المنطقة، عليها قبل ترميم البيت العربي البدء بالسماح لتحرير صنعاء، وبعدها سوف تتحرر عدن وكل اليمن وتمتلك أوراق رابحة ليدها لتسقط بعدها كل أكاذيب إيران وكل من يقول أن القصف على منشآتها تأتي من اليمن وستعرف مصدر الاعتداء