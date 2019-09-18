الكشف عن فضيحة ستهز الشرعية اليمنية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 كشف المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، تفاصيل فضيحة جديدة لحكومة الشرعية في اليمن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "عاجل.. أجبرت القيادة الحضرمية ناقلة النفط اليونانية من مغادرة ميناء الضبة في الشحر دون تحميل النفط الذي كانت تنوي الحكومة اليمنية بيعها في السوق دون سدادها لحصة المحافظة من ايرادات النفط المباعة منذ ٢٠١٦ #حضرموت_خط_احمر".

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