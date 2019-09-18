عيدروس الزبيدي يُوجه أكبر صدمة للشرعية اليمنية

عيدروس الزبيدي - رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وعد ان تعود قوات النخبة الشبوانيه أقوى ما كانت علية من سابق وهو القائد الذي يوعد ويوفي وعلى هذا الاستعداد يتم العمل على ترتيب قوات النخبة وتعزيزها بالإمكانيات المادية والعسكرية وستعود الى شبوة لتحريرها من عناصر حزب الاصلاح ومرتزقتهم”.

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