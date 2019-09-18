"الرد مزلزل".. خبير إماراتي كبير يُوجه تحذيرًا للشرعية اليمنية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 وجه الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، صدمة مدوية للحكومة الشرعية في اليمن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “التنظيمات الإرهابيه متدثرة بغطاء الشرعية تلملم جحافلها للهجوم على معسكرات للامارات لإظهار أن ذلك مطلبا شعبيا التنظيمات الارهابيه وجودها غير مقبول وعلى الشرعيه الانتباه معسكرات الإمارات خط أحمر والرد مزلزلا لمن يتهور نعم هناك أحداث هامه حصلت لكن التحالف لن يفرط بمكتسباته”.

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