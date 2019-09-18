 البحسني يشهد حفل تأبين اللواء أحمد سعيد المحمدي بالمكلا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

البحسني يشهد حفل تأبين

كتب متابعات_الخليج 365

شهد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الحفل التأبيني لفقيد حضرموت والوطن اللواء أحمد سعيد المحمدي.



وفي الحفل القى المحافظ البحسني كلمة، تناول خلالها جوانب من حياة الفقيد، مشيرا إلى أن اللواء المحمدي غني عن التعريف سواءا عند أبناء حضرموت أم أبناء الوطن بشكل عام، فقد كان واحدا من ذلك الرعيل والجيل الذين صقلتهم الحياة لتولد فيهم تلك الروح المتقدة حماسا واخلاصا وحبا لوطنهم وشعبهم.

واشاد المحافظ البحسني خلال كلمته بالأدوار النضالية للفقيد، معلنا عن إطلاق اسمه على قاعة الاجتماعات والاحتفالات في كلية الشرطة بالمكلا.

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ألقيت بعد ذلك كلمة نيابة عن اللجنة التحضيرية ألقاها عضو اللجنة الاستاذ محمد علي عمرة، استعرضت محطات من مسيرة حياة الفقيد النضالية، وتقلده لعدد من المناصب القيادية في المواقع الإدارية والأجهزة الشرطوية، وادواره الكبيرة في خدمة المواطنين واسهامه في حل مشكلاتهم ومتابعة قضاياهم.

كما ألقيت كلمة نيابة عن أسرة الفقيد القاها نجله العقيد ركن سعيد أحمد المحمدي، تقدم خلالها بالشكر والتقدير لكل من تقدم بواجب العزاء والمواساة، لافتا إلى أن الفقيد كان من القيادات الوطنية المؤثرة والتي صنعت لنفسها بصمات طيبة في نفوس وقلوب كل من عرفه وتعامل معه.

وتم خلال الحفل التأبيني عرض فيلم وثائقي عن حياة الفقيد، وتوزيع إصدار خاص بالمناسبة حمل عنوان "اللواء أحمد سعيد المحمدي .. صدق الكلمة .. وشجاعة الفعل"، والقاء قصيدة شعرية بالمناسبة من قبل الشاعر احمد باسلوم.

واللواء احمد سعيد المحمدي من مواليد 1946/10/1م في منطقة وادي المحمديين مديرية بروم ميفع، وتوفي يوم الجمعة 2019/4/5م وشيعت جنازته عصر اليوم نفسه إلى مقبرة أمبيخة بالمكلا في حشد كبير من المشيعين من أهله وأقاربه وزملائه وأصدقائه ورفاق دربه.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوكلاء والوكلاء المساعدون والقادة العسكريون والأمنيون ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات وجمع غفير من أصدقاء وزملاء وذوي الفقيد.