الاكثر مشاهدة - هل أصبح يتشفى بالمملكة؟؟ نبوءة خطيرة لمحلل كويتي عما ستفعله السعودية خلال الأيام القادمة لإنقاذ نفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبح يتشفى بالمملكة؟؟ نبوءة خطيرة لمحلل كويتي عما ستفعله السعودية خلال الأيام القادمة لإنقاذ نفسها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مازالت أصداء هجوم أرامكو وتغير الموقف الإماراتي في اليوم تتردد داخل المملكة العربية السعودية والخليج.

وكشف المحامي والمحلل السياسي الكويتي ناصر الدويلة عن تغيرات كبرى في موقف السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال "الدويلة" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر": "أعتقد أن السعودية ستغير من استراتيجيتها في المنطقة و تعتمد على البراغماتية و الواقعية بعيدا عن الشعارات الجوفاء فالحقيقة أن إيران تملك وسائل تأثير على أمننا و اقتصادنا أكثر مما نملكه نحن من تأثير عليها و لا يمكن الثقة بترامب و نتنياهو سقط في مهف مقيط و انتهى سياسيا".

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وأضاف: "انتهت مرحلة نتنياهو و تبخرت أحلام كوشنر و بولتون و بعض العربان اللي مايدرون وين هم غادين . والحقيقة ستنجلي عما قريب و طلعت الشمس على الحرامية و على الأقل نفتك من المحلل اللي يقول : تقصف تقصف تقصف تقصف .. الحين شاف القصف بعيونه و عرف أن الصلاة خير من النوم".