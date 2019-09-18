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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : أول رد قوي على قصف أرامكو .. قوات عسكرية سعودية ضاربة تصل حدود العاصمة صنعاء قبل المعركة الفاصلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصلت يوم الاثنين قوة عسكرية كبيرة قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة الى مأرب..
وذكرت مصادر خاصة لموقع "يمن برس" أن اليات عسكرية سعودية مكونة من اطقم ومدرعات ودبابات وذخائر وصلت اليوم الاثنين الى مقر المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ضمن عملية عسكرية جديدة محتملة في جبهات مأرب بعد انسحاب القوة الإماراتية من مأرب خلال الاسابيع الماضية..
وتحدث بعض العسكريين في مأرب أن الايام القادمة مليئة بمفاجأت في جبهتي صرواح ونهم بعد وعود سعودية بدعم هذه الجبهتين من اجل الحسم والتحرير..
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