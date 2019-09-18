شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: السعودية تصدر قبل قليل بيان جديد وعاجل بشأن هجوم أرامكو .. وتبدأ رسميا بأول رد قوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وزارة الخارجية السعودية، “تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية لهجوم غير مسبوق يوم السبت 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف حوالي (50%) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية”.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات.

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وأكد البيان إدانة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

من جانب آخر..، القت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مقيمين يمنيين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالي.

وصرح المتحدث الإعلامي للشرطة المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.

واضاف التويجري أن قيمة المسروقات تجاوزت مبلغ 100 ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الاولية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب اليهم, وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.