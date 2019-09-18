ولي العهد السعودي: هجوم "أرامكو" اختبار للإرادة الدولية في مواجهة التخريب

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، إن الهجوم على شركة أرامكو هو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي، من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

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وأدان الرئيس الكوري الجنوبي الاعتداءات على منشآت حيوية في السعودية والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم بأسره، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.