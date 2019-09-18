الاكثر مشاهدة - اعتذار سعودي لـ‘‘إخوان اليمن’’ والكشف عن مخطط إماراتي قذر يضرب هذه المحافظة الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار سعودي لـ‘‘إخوان اليمن’’ والكشف عن مخطط إماراتي قذر يضرب هذه المحافظة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​​​​​​​​​​​​​ Advertisements عد نشرها اعتذارا رسميا، بطريقة غير مباشرة لمحافظ مأرب، الذي هاجمته كاتبة سعودية في مقال عن من أسمتهم "إخونج اليمن".. كشفت عكاظ

حيث كشفت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، عن مساع لما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع بحضرموت (شرقي اليمن). عد نشرها اعتذارا رسميا، بطريقة غير مباشرة لمحافظ مأرب، الذي هاجمته كاتبة سعودية في مقال عن من أسمتهم "إخونج اليمن".. كشفت عكاظ السعودية مخططا إماراتيا خطيرا يحاك ضد محافظة حضرموت، وتنفذه مليشيات المجلس الانتقالي التابع لأبوظبي.حيث كشفت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، عن مساع لما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع بحضرموت (شرقي اليمن). ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية مطلعة أن عناصر موالية للإنتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة الشارع لتفجير الأوضاع الأمنية.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أكثر عن هذه التحركات للمجلس الانتقالي.

وتعيش حضرموت حالة من الترقب بعد إعلان لجنة تطلق على نفسها "لجنة التصعيد لنيل حقوق حضرموت" عزمها تنفيذ خطوات تصعيد شعبية.

وتضم اللجنة التي انبتقت عن اجتماع لمؤتمر حضرموت الجامع الذي يتزعمه وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش في قوامها موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأقرت اللجنة العليا للتصعيد إقامة فعالية تصعيدية جماهيرية في المكلا الأحد المقبل، للمطالبة بحقوق حضرموت.

وتطالب اللجنة برفع سقف نسبة حضرموت من بيع نفطها إلى 50% بدلاً عن 20% وتنفيذ توجيهات الرئيس لشركة بترومسيلة بإعتماد إنشاء محطة غازية لكهرباء ساحل حضرموت بقدرة 200 ميجا بدلاً عن 100 ميجا.

كما تطالب اللجنة من الحكومة إلزام "بترومسيلة" بالعمل على توفير الوقود وبشكل عاجل ومستمر لكهرباء محافظة حضرموت وتغيير قيادة شركة "بترومسيلة" النفطية الحكومية.

وسبق أن أكدت قيادة محافظة حضرموت على موقفها بأن تظل حضرموت بعيدة عن الصراع الدائر في المحافظات المجاورة.

غير أن التصعيد ضد الحكومة الشرعية، في حضرموت، مستمر بدءً من تنظيم المجلس الانتقالي فعالية شعبية مطلع الشهر الجاري في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت تأييداً للتمرد المسلح في عدن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - اعتذار سعودي لـ‘‘إخوان اليمن’’ والكشف عن مخطط إماراتي قذر يضرب هذه المحافظة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.