شكرا لبحثكم عن خبر كشف فيه سر حرب اليمن .. نص المقال الهام الذي كتبه مارتن غريفت ونشره في صحيفة نيويورك تايمز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سر حرب اليمن؟ يمكننا أن ننهيها

يجب أن تنتهي حرب اليمن. والسر هو أن الطريقة التي ينتهي بها الأمر ليست سرًا على الإطلاق.

في 14 سبتمبر، أدى هجوم بطائرة بدون طيار على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية إلى تدمير ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام السعودي. أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تشيران إلى إيران. يهدد هذا الوضع بتحويل التوترات الإقليمية إلى حرب إطلاق نار، فضلاً عن زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة لليمن، فإن خطر الانجرار إلى حرب بين الدول، وليس فقط بين الوكلاء، أصبح الآن حقيقياً للغاية. إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الأدلة لإلحاح الحل السياسي في اليمن، فإن هذه الهجمات توفره.

يبدو أن معظم الحروب ليس لها حل. وتواجههم دول متنافسة، تغذيها أيديولوجيات متنافسة وغير محصورة على صرخات الضحايا. اليمن في بعض النواحي لا يختلف. فقد فقدت كل أسرة في البلد جيلًا من التعليم بين أطفالها؛ لقد شهدت كل عائلة مقتل أحد الأقارب أو أحد الأصدقاء. قليلون يرون الإحساس في الحرب بين قادتهم والذي يكلف كل منهم غالياً. هذا صراع يمكن للمجتمع الدولي حله. ولأننا نستطيع، يجب علينا. تفاصيل هذه المستوطنة في مرمى البصر. هناك سبعة عناصر ستدعم بالضرورة أي اتفاق لإنهاء الحرب.

أولاً: يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية. يجب ألا يُسمح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياتهم. هذا مطلب بسيط ولكنه مطلق. يجب استبدال الميليشيات التي تقاتل على أرض اليمن بسلطة الدولة الحصرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة.

ثانياً: يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد ائتلاف. يجب أن تكون شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة. هذه هي الدولة التي تتطلب حل الخلافات من خلال السياسة وهذه القوة هي خادمها وليس تهديدها.

ثالثًا: يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام بلادها للهجمات على الجيران أو حتى خارجها. يجب أن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد وجوارها.

Advertisements

رابعا: ستتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار. ستقوم اليمن بحراسة حدودها ، وسيتم دعمها من قبل أولئك الذين يستفيدون من هذا التأكيد.

خامساً: سيقوم الشعب اليمني بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه حتى الآن ويحظره من أراضيها.

سادساً: سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل ندوب هذه الحرب.

وأخيرا: سيكون الشعب اليمني وقادته هم من يقررون مستقبل الدولة. لا حاجة الآخرين تطبيق. إن شكل اليمن المستقبلي لا يمكن، بل ينبغي، تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وعلى استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية.

هذه العناصر السبعة معروفة للجميع في اليمن الذين يدرسون السلام والقادة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أولئك الذين في المنطقة الذين أنفقوا الدم والكنز على البحث عن طريق للعودة إلى مجتمع من اللطف وحالة من المساءلة يمكن أن تضمن المزيد. إن تطبيق هذه المبادئ يمكن أن يحول اليمن من مصدر للعنف والإرهاب والأزمة الإنسانية إلى جزيرة ذات استقرار نسبي في منطقة متقلبة بشكل متزايد.

مع الإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف، أعرف أن هذا يمكن القيام به. ولكن القيام بذلك يتطلب منا إقناع الزعماء بأن الاستقرار وأمن منطقتهم لا يمكن الوصول إليهما من خلال الضغط العسكري بل من خلال تعاون حقيقي ومختبر مع أعدائهم.

أنا لست أول من اقترح خطوة جريئة لإنهاء هذه الحرب وصنع السلام. قبل أقل من عام بقليل، أصدر وزير الخارجية مايك بومبو ووزير الدفاع جيم ماتيس نداءً عاجلاً لوضع حد فوري للقتال في اليمن. لم يؤمن هذان الرجلان الرسميان بأن إنهاء القتال كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ولكن أيضًا كان بالإمكان القيام به. كانوا في ذلك الوقت، وهذا هو الحال الآن. آمل أن يحول الأشخاص الذين يهتمون تلك الدعوة إلى حقيقة واقعة.

لنكن واضحين: اليمن لا يمكن أن تنتظر. علاوة على ذلك، لا تحتاج اليمن إلى الانتظار. ولا ينبغي لنا.