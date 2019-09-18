الرئيس الإيراني: الحوثيون هاجموا "أرامكو"على سبيل "الإنذار"

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

روحاني

كتب طهران صنعاء - الخليج 365

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على منشآت النفط بالسعودية على سبيل الإنذار.



ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله "اليمنيون هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل "الإنذار".

من جانبه ذكر سفير السعودية في لندن، "من شبه المؤكد أن الهجوم على منشأتي النفط من تنفيذ إيران".

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وقبل يومين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية، رد بالمثل من ”مواطنين يمنيين“ على ”الاعتداء“ على بلدهم، على حد وصفه.

جاء ذلك التصريح بعد ساعات من إعلان التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، أن الهجوم شُن بأسلحة إيرانية.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي، مع نظيريه الروسي والتركي في أنقرة: ”الشعب اليمني يمارس حقه المشروع في الدفاع… الهجمات جاءت ردًا بالمثل على عدوان على اليمن منذ سنوات“.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم السبت، وتسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، وتدمير أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.