الهلال الإماراتي يغيث الأسر بمساعدات إيوائية وغذائية في الحديدة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

مساعدات الهلال

كتب متابعات_الخليج 365

استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لنداء الاستغاثة الطارئة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا، لتقديم مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للناجين من مجزرة مأساوية ارتكبتها المليشيات الحوثية مؤخرا بقصف مدفعي مباشر على مساكنهم جنوب الحديدة غربي اليمن.



وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني إن الهلال تلقى نداء استغاثة طارئة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها الجمعة الماضية في العراء عقب قصف مدفعي مكثف ومباشر من قبل المليشيات الحوثية أسفر عن قتل 9 وجرح 11 معظمهم نساء وأطفال ، وإحراق منازلهم المبنية من القش.

وأضاف أن هيئة الهلال لبت، كما هو دأبها ، نداء الاستغاثة ونصبت خياماً إيوائية وأمدت الأُسر الناجية بما تحتاجه من مياه الشرب والغذاء .

ولفت إلى استمرار دعم الأسر الناجية بالسلال الغذائية وبشكل دائم كباقي المخيمات وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التخفيف من معاناة هذه الأسر وتلمس احتياجاتها الضرورية .

من جانبه عبر عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة عن شكره وتقديره للجهود الجبارة والمتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، لإغاثة النازحين والمنكوبين ومدهم باحتياجاتهم الضرورة فضلا عن دعمها السخي الرامي لتطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي .

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واضاف مكرشب أن الإسراع في إغاثة الأسر المنكوبة في منطقة المتينة جراء قصف المليشيات الحوثية ليس غريبا على دولة الإمارات والتي أصبحت عبر ذراعها الإنسانية ملاذ النازحين والمتضررين والداعم الرئيسي لانتشال مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة وإعادة تشغيلها على طول امتداد المديريات المحررة بالساحل الغربي والسهل التهامي.

وفي السياق عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة لتوفير مساكن بديلة بهذه السرعة، شاكرين الدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات.

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامج المساعدات الإغاثية من أجل تحسين مستوى القطاعات الخدمية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقدمت الهيئة أمس مساعدات عاجلة لمدرسة زعفة بمديرية الشحر في إطار جهود إنعاش القطاع التعليمي وتطبيع الأوضاع مع بدء العام الدراسي الجديد، وتضمنت المساعدات أثاثا مكتبيا وحقائب مدرسية جرى توزيعها على الطلاب إلى جانب تركيب مظلة عملاقة في ساحة المدرسة لحماية الطلاب من أشعة الشمس.

وخلال عملية التوزيع التي حضرها وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي ووفد من هيئة الهلال الأحمر برئاسة مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي، نوه العمودي بالدور العظيم للإمارات، لدعم العملية التعليمية والتي من شأنها ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة الإنسانية، خاصة أن المدرسة تحتاج للأثاث المكتبي إلى جانب تركيب مظلة في ساحة المدرسة واستهداف الطلاب المستحقين لهذه الحقيبة.