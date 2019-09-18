صحيفة: تبرير الهجوم الإرهابي على "أرامكو" من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ارامكو

كتب صنعاء الرياض - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، إنه ليس بخفي على أحد أن الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية يستهدف بالدرجة الأولى السلم والأمن الدوليين، عبر إعاقة إمدادات الطاقة العالمية وهو بلا شك امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها منشآت المملكة النفطية والتهديدات التي طالت الملاحة البحرية.



وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة الأربعاء تابعها "الخليج 365" إلى أن تداعيات الاعتداء الجبان تتسع باطراد ككرة ثلج متدحرجة، لتعكس مدى خطورة الهجوم وتهديده للأمن الإقليمي والدولي. دقة الاستهداف وأسلوبه، يعكسان بلاشك قدرات أكبر من قدرات ميليشيا، ما يعني أن محاولة خلط الأوراق، وتبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت " أرامكو" من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً.

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وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد في اتصاله الهاتفي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقوف الإمارات الحازم إلى جانب السعودية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما توالت الإدانات الدولية لهذا العمل الإرهابي الذي يهدد إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأضافت أن الهجوم الإرهابي يشير إلى التحدي الإستراتيجي الذي تواجهه المنطقة والعالم وضرورة تضافر الجهود تجاهه، والمجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذا الإرهاب السافر، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفه.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن العالم، مدعو اليوم للوقوف بحزم مع السعودية، وإدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.