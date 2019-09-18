شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ السعودية تحذر من مخطط خطير في هذة المحافظة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سعودية عن مساعٍ للانتقالي الاماراتي، لتفجير الأوضاع أمنياً في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة يمنية أن عناصر موالية للانتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة وتجييش الشارع في عدد من المحافظات، لاسيما حضرموت، لتفجير الوضع الأمني فيها.

وأعلنت لجنة تسمي نفسها لجنة التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت تضم محسويبين على المجلس الانتقالي الجنوبي عزمها التصعيد الشعبي،االأسبوع المقبل، للمطالبة بوقف تصدير النفط من حضرموت