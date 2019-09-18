تباين بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

الخضروات

كتب مأرب - الخليج 365

تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكھ و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.



ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ،للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ.

و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

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- الطماطم = 600 ریال - البطاطس = 350 ریالا ـ البصل = 300 ریال ـ الكوبش = 300 ریالا البصل أخضر = 200ریال للحزمة الواحدة ـ البیبار = 500 ریال ـ الباذنجان = 700 ریال ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا - الموز = 400 ریال

الشمام = 400 ریالا الكومثرى = 1000 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ التوت = 1000 ریال - التفاح الخارجي = 2000 ریال ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال - الكوسة = 450 ریال - الجزر = 600 ریال - الخیار = 550 ریال - لحوم الابل = 4000 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال ـ الدقة 5000 ریال ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ریال.

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.

ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل المحافظة عن صنفین.

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ و الخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة