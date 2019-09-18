تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الخضروات كتب الخليج 365 - المكـلا رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم الأربعاء، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

Advertisements - الموز = 400 ریال - التفاح المحلي = 700 ریال - التفاح الخارجي = 1500 ریال - العنب = 1000 - البرتقال الخارجي= 8000 - الباذنجان = 300 ریالا - الكوسة = 400 ریال - البصل = 300 ریال - الثوم = 1000 - الجزر = 500 ریال - الخیار = 500 ریال - اللیمون = 500 ریال - الطماطم = 800 ریال - البطاطس = 400 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال - لحوم الابل = 5000 ریال - لحوم الأبقار = 4500 ریال - سمك الثمد = 4000 ریال - سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال.

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