شكرا لقرائتكم خبر عن خطير وعاجل وهام...ايران تقرع طبول الحرب وترفع رأية التحدي وتوجه قبل لحظات رسالة مرعبة للملك سلمان وولي عهده بشأن الحرب في اليمن وقوة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي هي من قامت بقصف المنشآت النفطية السعودية، وأن الولايات المتحدة في حالة إنكار من الرد الحوثي على التحالف العربي الذي يخوض حرباً ضد المليشيات في اليمن منذ خمس سنوات.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن جماعة الحوثي بذلت ما بوسها للرد على التحالف، مضيفاً ” الولايات المتحدة لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن بلا رحمة منذ 4 سنوات، لكنها انزعجت بشدة عندما رد الضحايا.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن إلقاء اللوم على إيران لن يغير من الأمر، وإنهاء الحرب هو الحل الوحيد للجميع”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن “مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها.

Advertisements

وفي السبت الماضي 14 سبتمبر (أيلول)، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة المنشأتين بطائرات مسيّرة، إحداهما أكبر معمل لتكرير الخام في العالم.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي جاهز للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وأضاف بنس في كلمة ألقاها في معهد “هيريتيج” البحثي: “الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط”.

وكانت جماعة الحوثي، تبنت السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.

وأكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لـCNN””، إن السعودية وأمريكا ترجحان أن “الهجوم جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات دون طيار “درونز”، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية”.