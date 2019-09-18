شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لكل التوقعات... العدو اللدود للإمارات يمثل اليمن في اجتماعات الأمم المتحدة ويتجاوز الضغوط السعودية ويلقي بيانًا ناريًا يشفي صدور كل اليمنيين.. وهذا أبرز ما فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول حكومي رفيع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، سيشارك نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي، في وفد الجمهورية اليمنية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الذي لم تُسميه وسائل إعلام محلية، أن الحضرمي، سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتحدث أمام زعماء العالم عن آخر التطوارات التي تشهدها اليمن.

وأشار المسؤول إلى أن وفد الجمهورية اليمنية سيتحدث عن انقلاب مليشيات الحوثي وانقلاب مليشيات الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقصفها السافر للجيش اليمني.

Advertisements

بدوره، قال الصحفي أنيس منصور إن "كل إجراءات سفر الرئيس هادي للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة استكملت لكن الموقف تغير في اللحظات الأخيرة تغير الموقف ولم يغادر الرئيس هادي".

وأضاف، منصور، في منشور رصده "ناس تايمز" : "‏كما تحدثنا كثيراً ان السعودية تلعب دوراً محورياً لتنفيذ مخطط الامارات مقابل ان تطفر بحضرموت والمهرة".

وتابع: "‏ومازال البعض يرهنون ان السعودية معهم ؟".

رئيس الوزراء ⁦‪معين عبدالملك ‬⁩ سيلقي كلمة اليمن بالجمعية العمومية للامم المتحدة بدلاً عن الرئيس هادي بضغط سعودي اماراتي .. ‏سيذهب معين لتسويق ذاته ونفسه في امريكا بعد فشله خلال الفترة الماضية!