عدن - ياسمين التهامي - قيادة الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى تلتقي امين عام محلي سقطرى

2019/09/18 الساعة 07:35 صباحاً

جهينة يمن : نفحات القميري

ألتقى الشيخ / توكل سالم ياسين ـ رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام و بحضور عدد من قيادات وأعضاء الأمانة العامة للمجلس العام بالأخ/ عبد الحليم محمد عبدالله جمعان ـ الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة سقطرى ، حيث رحب الشيخ توكل بزيارة جمعان منوها” إلى أن الزيارة تجسد وحدة ابناء المهرة وسقطرى ، مردفا بالقول: نحن سعداء بحضوركم إلى مقر المجلس العام و الذي تحمل حضوركم الطابع المميز والخاص في تعزيز الروابط الأخوية بين المحافظتين، وقدم ياسين شرح عن الأوضاع التي تمر به محافظة المهرة ودور المجلس العام برئاسة السلطان/ عبد الله بن عيسى آل عفرار في الحفاظ على النسيج الإجتماعي ووحدة الصف وتجنيب المهرة الفتن والصراعات من خلال التواصل مع كافة الأطراف و المكونات و الشخصيات السياسية والإجتماعية في المهرة.