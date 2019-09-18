شكرا لبحثكم عن خبر نتيجة غسيل الادمغة مسلح حوثي يطلق النار على والده بتهمة الولاء للشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فعل يراه البعض بالطبيعي نتيجة غسل الادمعة التي طالتهم بالمحاضرات والملازم من قبل اتباع الكهف حيث أقدم شاب على إطلاق الرصاص على والده جنوب صنعاء، فيما أختطف أفراد أسرته بتهمه للولاء للحكومة الشرعية.

وأوضحت مصادر محلية في محافظة ذمار أن المدعو جميل يحيى حبشي البالغ من العمر 21 عاماً شرع باطلاق عشرات الرصاص لقتل والده المسن ( 64 عاماً) في قرية حبشي بمديرية مغرب عنس.

وذكرت المصادر أن المسلح الحوثي قام باستدعاء مشرف منطقة مغرب عنس القيادي أبو علي الموشكي لاعتقال والده وأفراد اسرته بتهمة ولائهم للحكومة الشرعية.

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واقتحمت عناصر الموشكي منزلهم واعتقلت الأب واثنين من أبنائه وتم نقلهم إلى سجن ضبه في مديرية مغرب عنس.

وأشارت المصادر إلى أن جهود ووساطة قادها وجهاء وأعيان المنطقة تدخلت للإفراج وحل القضية لكن قوبلت بالرفض.

واشترطت المشرف الموشكي والابن الحوثي على الأب ونجليه، تعهداً خطياً لعدم مولاتهم للحكومة والبراء مما أسموه "العدوان".