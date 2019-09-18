شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. وفاة فتاتين وإصابة والدتهم بصاعقة رعدية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت صاعقة رعدية مساء الثلاثاء في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج، بوفاة فتاتين وإصابة والدتهم. وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" بإن صاعقة رعدية تسبب في وفاة فتاتين وإصابة والدتهم بحالة خطيرة بمناطق الصبيحة في محافظة لحج. Advertisements وأكدت المصادر" بأّنّ دوي الصاعقة والشظايا المنبعثة منها، أدت إلى وفاة الفتاتين في الحال، فيما تعرضت والدتهم إلى إصابة أدخلتها في غيبوبة. من معاذ يوسف:

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