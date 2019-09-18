شكرا لبحثكم عن خبر محامي صالح: لهذا السبب نطالب اليوم تحديدا بالوقوف مع الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمد المسوري المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ان سبب مطالبتهم كسياسيين يمنيين الوقوف مع الشرعية لأنها تستهدف بشكل واضح ومكشوف وأضاف المسوري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ‏أتدرون لماذا نطالب اليوم تحديدا بالوقوف مع الشرعية؟ لأنها تستهدف بشكل واضح ومكشوف. Advertisements وتابع المسوري حد تعبيره، أصبح بعض من جاء بمزاعم إعادتها يستهدفها ليحل محلها التمرد والإنقلاب والفوضى ويريد أن يفرض علينا أمر واقع وهو مرفوض. وأوضح المحامي محمد المسوري قائلا، نحن لا ندافع عن أشخاص بقدر ما ندافع عن سلطة الدولة التي لو سقطت لسقط الوطن بكله

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