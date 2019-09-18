شكرا لبحثكم عن خبر أمن عدن يستانف حملة التوعية لمنع حمل السلاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شارك مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شايع صباح الثلاثاء في حملة التوعية بمخاطر حمل السلاح والتي تنظمها عدد من منظمات المجتمع المدني وتشرف عليها إدارة أمن عدن.

وفي الحملة التي دشنت في قسم شرطة المعلا أكد مدير الأمن أن هذه الحملة تأتي استمراراً للحملات التي تم تنظيمها سابقاً وهي تؤكد أن أمن عدن بكل منتسبه ضباطا وجنودا والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني تقف وقفه جاده للانتصار لعدن وللحفاظ على أمنها من المتربصين.

وأشاد مدير الامن بجهود كل منظمات المجتمع المدني التي وقفت اليوم في هذه الحملة والتي ستكون بداية لإستئناف الخطة الأمنية بشأن منع حمل السلاح بطريقة غير قانونية والسيارات الغير مرقمة.

ودعا اللواء الركن شلال علي شائع كافة وسائل الإعلام الى المشاركة في حملة التوعية والمساهمة في توعية المجتمع ودعوة المواطنين الى مساندة الجهود الأمنية لانجاح منع حمل السلاح في العاصمة عدن لما من شأنه الحد من انتشار الحد من انتشار الجريمة لافتا أن نجاح الحملة مرهون بتعاون الجميع أجهزة أمنية وسلطة محلية ومواطنين .

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المشاركون في الحملة جابوا شوارع عدن عبر مكبرات الصوت وقاموا بتوزيع المنشورات والملصقات التي تعبر عن ضرورة الوقوف صفاً واحد الى جانب الأجهزة الأمنية لمنع هذه الظاهره التي اخلت بالأمن وادت لتشوية صورة مدينة عدن السلام ، مؤكدين ان الحملة دشنت في المعلا وستستمر في في كل مديريات العاصمة عدن .

وعبر رئيس مؤسسة شباب عدن الواعد الاستاذ/سالم الحصني عن وقوف منظمات المجتمع المدني بقوة خلف إدارة أمن عدن في سبيل الخلاص من هذه الظاهر الكارثية على عدن واهلها.

شارك في تدشين الحملة ضباط إدارة أمن عدن و السلطة المحلية في مديرية المعلا والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي وعدد من الناشطين والاعلاميين والاكاديمين.