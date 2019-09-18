شكرا لبحثكم عن خبر صورة وتعليق: ما احسنك ..ياالحسني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب/د /انهار قايد . سائق الباص الصغير الحسني...مصدر رزقه هو وأولاده من هذا الباص ..الله العالم كم يعول ..وكم دخله في اليوم ..وكم يصرف قيمه البنزين ومع ذلك ..اطفال المدارس الركوب مجانا ...امتلى الباص بهم وهو مبتسم إنه يوصلهم وبدون مقابل رحمه بهم من الحروالطريق. مثل الحسني كثير من الشباب يفضل مشوار مجاني لطالب صغير بدلا عن راكب بفلوس هو في آمس الحاجه لها. الراحمون يرحمهم الله. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة وتعليق: ما احسنك ..ياالحسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.