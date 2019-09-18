شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الأركان يلتقي الملحق العسكري البريطاني لدى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبا نت

ناقش رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي مع الملحق العسكري البريطاني لدى اليمن اول فوكس العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع العسكرية في اليمن.

واكد رئيس الأركان حرص الحكومة على احلال السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.. مشيرا الى جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين.

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من جانبه جدد الملحق العسكري البريطاني وقوف بلاده الى جانب امن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية..مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يرتكز على المرجعيات الثلاث وتحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب.

حضر اللقاء الملحق العسكري في السفارة اليمنية بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل.