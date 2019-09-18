شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء فتاة شابة في ظروف غامضة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختفت ظهر الأحد الماضي "براءة" ابنة الزميل العزيز فهد ﺳيف والتي تبلغ من العمر 17 عام، بعد ان خرجت من منزلهم في منطقة الرزميت بحي الصمود بكريتر ..

واكد الزميل "فهد"، بان ابنته أختفت ظهر أمس الاول بعد خروجها من المنزل بكريتر ذاهبه الى منزل جدها في منطقة القلوعة في الوقت الذي كان والدها في العمل وامها كانت قد ذهبت لأخذ ابنها الاصغر من المدرسة برفقة ابنها الأكبر، لكن ليتفاجئوا بعد ذلك انها لم تصل الى منزل جدها..

وتبين من خلال كاميرات مراقبة موجودة على نفس الطريق المؤاديه الى مبنى الجوازات.. ان البنت لم تخرج الى الطريق العام والذي كان من المفترض خروجها من الحي للذهاب الى منزل جدها..

وقام والدها بإبلاغ قسم شرطة كريتر وادارة أمن عدن عن اختفاءها لكن دون أي تحرك او جدوى..

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وبدورنا نناشد كل من مأمور مديرية كريتر خالد سيدو ومدير أمن عدن بالتحرك العاجل بالبحث والتحري عن الشابة "براءة" ابنة زميلنا في مؤسسة 14 اكتوبر..

ونرجو على من يتوصل بمعرفة أي معلومات عنها التواصل معنا أو على الأرقام التالية:

جوال اخ المفقودة : 771455058

جوال والد المفقودة : 733428916

735805998 - 734527787

نسأل الله ان يعيدها لأهلها بخير ، ويطمئن قلوب والديها