شكرا لبحثكم عن خبر الوليدي: حرمان منتسبي الجيش والأمن من المرتبات عقاب جماعي لا يخدم أحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد العميد ركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة أن حرمان منتسبي الجيش والأمن من المرتبات عقاب جماعي لا يخدم أحد. وكتب الوليدي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "يتحاورون في فنادق جدة راضين او دون راضين ، ويحرمون منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية والمقاومة الجنوبية من معاشاتهم دون ذنب يذكر". Advertisements وأضاف: "بينما يخوض ابطالها النشامى المواجهات الميدانية نيابة عنهم؟!". وأشار إلى أن ذلك "اجراء تعسفي بالعقاب الجماعي ، لا وطني ولا انساني ولا اخلاقي ، تداعيات ردود افعاله لا ندري تخدم من منهم؟!".

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