شكرا لبحثكم عن خبر مفاوضات جدة توقفت بشكل نهائي والسعوديون مشغولون ببقيق (تفاصيل خاصة ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية وفقا لصحيفة "عدن الغد" ان الجهود السياسية التي تبذل حاليا في العاصمة السعودية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الازمة في عدن باتت تعيش حالة من الجمود.
مصادر في الحكومة قالت للصحيفة ان مشاورات جدة توقف بشكل نهائي وكامل بعد مغادرة الطرف الحكومي إلى الرياض .
واوضحت المصادر إلى ان السعوديون اوقفوا الحوارات عقب احداث بقيق واوقفوا أي عمليات تواصل مع أي طرف سياسي سوى في الحكومة أو الانتقالي.
مصدر في الحكومة قال ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين رفضه القاطع لاي تعديلات وزارية أو البدء بمشاورات سياسية قبل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في الحكومة الشرعية.
وقال مسئوول حكومي اطلع على نتائج اجتماع الرئيس هادي بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قبل ان أيام ان هادي ابلغ السعوديين انه لايمكن نقاش أي حوار سياسي دون انسحاب كامل من مؤسسات الحكومة والالوية العسكرية بعدن .
واشار المصدر إلى ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين انه لايمكن مناقشة أي خطط حوار أو تعديلات على الحكومة أو مشاركة أي طرف سياسي قبل الانسحاب كاملا من المواقع التي تمت السيطرة عليها في عدن مؤخرا .
وعلمت الصحيفة من مصادرها ان جميع المسئولين الحكوميين الذين تم استدعائهم من قبل السعوديين إلى جدة قبل أكثر من اسبوع غادروها إلى الرياض في حين غادر اخرون إلى خارجها.
ويبدو الموقف السياسي للحكومة والرئاسة متماسكا بقوة حتى اللحظة بحسب تأكيدات حكومية رسمية لصحيفة "عدن الغد".
كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات جدة توقفت بشكل نهائي والسعوديون مشغولون ببقيق (تفاصيل خاصة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.