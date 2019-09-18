أول دولة خليجية ترفع جاهزيتها العسكرية وتستنفر قواتها المسلحة للاستعداد والمواجهة

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عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير الخارجية الكويتي، وزير الدفاع بالإنابة، الجيش الكويتي إلى مضاعفة جهوده للدفاع عن البلاد ضد أي مخاطر محتملة، بعد أيام من هجمات استهدفت منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الوزير صباح الخالد، تشديده على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا برجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة".
وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".
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