شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تستهدف أمن السعودية وتزرع الموت لليمنيين .. ابرام صفقة سرية خطيرة بين الانفصاليين والحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستهدف أمن السعودية وتزرع الموت لليمنيين .. ابرام صفقة سرية خطيرة بين الانفصاليين والحوثيين

كشفت مصادر يمنية مطلعة ، الثلاثاء ، تفاصيل صفقة سرية ابرمتها مليشيات المجلس الانتقالي ، مع مليشيات الحوثيين.

----------------------------------------

شاهد ايضا :

عاجـــل : الرئيس هادي يفجر مفاجأة في وجه السعودية والامارات ويعلن قراره الحازم وسط فرحة عارمة في اوساط الشعب اليمني

عاجـــل : تطورات طارئة تحدث الان في عدن .. انفجار عنيف يهز المدينة والطيران يشعل السماء ..شاهد التفاصيل

Advertisements

عـــــاجـــــل : وفاة رئيس عربي بصورة مفاجئة مساء اليوم والحزن يجتاح العالم العربي والاسلامي ..(تفاصيل مباشرة الان من المستشفى)

عـــــاجـــــل : إعلان طارئ من مجلس النواب باقتحام عدن خلال 48 ساعة فقط وعودة الحكومة والرئيس هادي إلى قصر المعاشيق

----------------------------------------

وقالت المصادر لموقع مأرب برس انه تم عقد صفقة سرية بين مليشيا الحوثي الايرانية ومليشيا الانتقالي الاماراتية تنص على بيع الحوثيين 3 الف لغم للانتقالي.

واشارت مصادرنا ان مليشيات الانتقالي ستقوم مقابل ذلك بتهريب قطع واجزاء للطيران المسير للحوثيين ، اضافة الى تهريب بنزين خاص يستخدم في تطوير القدرة التفجيرية للصواريخ بعيدة المدى.

وسبق ان وجهت اتهامات للانفصاليين بمساعدة الحوثيين في تهريب قطع للطائرات المسيرة ،عبر مطار وميناء عدن للحوثيين الذين يهاجمون بها السعودية.

كما كشفت تقارير اعلامية عن تنسيق وتعاون بين الطرفين بعلم ورعاية دولة الامارات.