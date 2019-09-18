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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو...” علي محسن الأحمر “ يلجأ لـ”تويتر“ ويكشف عن ”مؤامرة“ واعلان موقف حاسم.. وهذا ما غرد به

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، الإثنين 16 سبتمبر/أيلول، ان هناك اصرار ايراني على تخريب المنطقة، واتخاذ اليمن ساحة لمؤامراتها. وقال ”الأحمر“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”‏استهداف شركة أرامكو السعودية يكشف إصرار النظام الإيراني على دوره التخريبي في المنطقة واتخاذه لليمن ساحة لمؤامراته عبر جماعة الحوثي الانقلابية“. وعبر نائب الرئيس عن ادانته لـ”الاعتداء السافر الذي استهدف ارامكو السعودية، ويطال الأمن الاقتصادي“، حسب قوله. Advertisements وأكد علي محسن الأحمر وقوفه مع المملكة العربية السعودية لردع أذرع إيران الخبيثة، والمضي معاً لاستعادة الدولة اليمنية. اقرأ ايضا: الرئيس هادي يدعو الامارات لمغادرة اليمن خلال أيام بعد فشل كل مساع الحل.

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