شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حصل على مجوهرات ثمينة وعروض بتملك شقق .. كيف تمكن شاب يمني بحساب فتاة من خداع آلاف المتابعين على فيس بوك..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكن شاب يمني من خداع آلاف المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصفحة تحمل اسم فتاة من بينهم سياسيين ودبلوماسيين وأطباء وتجار يمنيين داخل الوطن وخارجه.
وكشف الشاب أمين تاكي في سلسلة منشورات على "فيسبوك" عن تقمصه طوال أكثر من عامين شخصية فتاة على فيسبوك تدعى سهى الشيباني حصل من خلالها على هدايا ثمينة ومبالغ كبيرة باليمني والعملة الصعبة من مسؤولين وتجار ومغتربين.
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وأوضح تاكي المقيم حالياً في اسبانيا أنه استعان بعدة صديقات لاستلام الحوالات من داخل اليمن وخارجه بصورة من جواز سفر يحمل نفس اسم الفتاة.
ومن بين الهدايا الثمنية التي تلقاها من متابعيه، مجوهرات ذهب، وساعة الماس، وهواتف، واجهزة لاب توب لوحية.
وأشار إلى تلقيه عرضاً من أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر بمنحه شقة سكنية في العاصمة المصرية القاهرة مقابل مقابلته بها لمدة شهرين لاحقا.
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