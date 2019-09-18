عاجـــل : تطورات طارئة تحدث الان في عدن .. انفجار عنيف يهز المدينة والطيران يشعل السماء ..شاهد التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر في العاصمة المؤقتة عدن عن تحليق متواصل لطائرات استطلاع في سماء المدينة عقب تفجير كبير هز أرجاء خور مكسر. وأكد المصدر عن حالة هلع ورعب تجتاح المواطنين جراء تحليق الطيران المكثف الذي أعقب التفجير. ويخشى المواطنون من اندلاع حرب جديدة، فيما يستبشر البعض بأن تكون قوات الشرعية قد أخذت الانتقالي الجنوبي على حين غرة وجاءت لتحرير عدن من قبضة المليشيا.

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