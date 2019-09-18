شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محامي الرئيس "صالح" يتلقى نبأ صاعق وقاتل من العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الاستاذ محمد المسوري، المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، نبأ صاعق بمقتل نجل شقيقه "معاذ" الذي اخرجته مليشيات الحوثيين من مدرسته والحقته في جبهات القتال.

وقال المسوري في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها أبابيل نت: وداعا أصيل. أخرجه الحوثي من مدرسته وأعاد لنا جثته. نصحتك يامعاذ ياشقيقي. وترجيتك أن تعيده للبيت تقيده تحبسه تضربه. المهم أن لا يذهب مع الحوثي.

واضاف: قتلتني اليوم قبل أن يقتل ولي عهدك أصيل. قتلتوا حلمي في أن أراه متجها للجامعة العام القادم ليبني مستقبله قتلتم مستقبل اليمن وحلمها ولازلتم.