شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : طائرات إيرانية تقتحم الأجواء السعودية وتشن غارات عنيفة على منشآت حيوية .. وأمريكا تتدخل بشكل سريع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط السعودية مليشيات الحوثيين في اليمن .

وقال في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "في حالة إنكار" إذا اعتقدت أن اليمن لن يرد على المعتدين حسب تعبيره.

من جهة ثانية أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة حددت مواقع في إيران أطلقت منها الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز التي استهدفت منشآت النفط السعودية يوم السبت.

وقال مسؤولون كبار في تصريحات صحفية لوسائل اعلام عالمية إن المواقع حُددت في جنوب إيران، في الطرف الشمالي للخليج.

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وأضاف المسؤولون أن الدفاعات الجوية السعودية لم توقف الطائرات بدون طيار والصواريخ لأنها كانت موجهة جنوبا لمنع هجمات قادمة من اليمن.

ونفت طهران تورطها في تلك الهجمات. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الهجوم بأنه رد فعل "من الشعب اليمني".

وكان متحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قال إنها طلبت من المخابرات تقديم معلومات وافية لجميع أعضاء المجلس بخصوص الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وبينما تزعم جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنها تقف وراء الهجمات، تشير واشنطن بأصابع الاتهام إلى طهران، التي نفت ذلك بشدة.