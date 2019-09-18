شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يتوقع كارثة جوية في اليمن والسعودية والدول العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع فلكي يمني، مساء الثلاثاء، بتأثر اليمن وعدة دول خليجية بعاصفة مدارية في الثلث الاخير من شهر سبتمبر الجاري، قادمة من البحر العربي.

وقال الفلكي محمد عياش في بيان له أن اليمن وجنوب شرق السعودية والامارات وعمان و مناطق اُخرى من الجزيرةِ العربية بشكلٍ غير مُباشر قد تتأثر باضطرابات جوية، مع توغل هذهِ العاصفة إلى داخل اليابسة وتحولها فيما بعد إلى منخفض جوي مُشبع ببخار الماء وخلايا متناثرة من السُحب الركامية الماطرة.

واشار عياش الى أنه وفقاً لآخر المُعطيات والقراءات الأولية والتي توحي بشكل شبه مؤكد من تزايد فرضية نشوء الحالة المدارية المُحتمل تشكلها شرق مياه بحر العرب وقُبالة السواحل الشمالية الغربية للهند مع بداية الثُلث الأخير من شهر سبتمبر، ومع توفر الظروف الجوية المناسبة لإمكانية تطور هذه الحالة في وقت لاحق إلى عاصفه مداريه (متوسطة إلى شديدة القوة).

ورجح عياش بان أكثر الاحتمالات قابليةً لِلتحقُق بحسب المؤشرات وعوامل الجو التي قد تسود في حينه، بأن يكون سُلوك مسار هذهِ الحالة بِاتجاه الشمال الشرقي نحو سلطنة عمان، لِيكون تأثيرها على سواحل السلطنة بشكل مُباشر. جدير بالذكر أن آخر عاصفة مدارية في اليمن وقعت خلال يونيو الماضي.