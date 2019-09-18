فضيحة هادي وابنه ومدير مكتبه ...تدوير القمامة والفاسدين ِِِشاهد اخر النفايات التي رمى بها الدنبوع على الشعب

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عدن - ياسمين التهامي - إعادة تدوير الفساد .. تعيين قائد عسكري متهم بنهب مليارات بمنصب رفيع بالجيش



كشفت وثيقة تداولها ناشطون عن تعيين قائد عسكري متهم بنهب مليارات الريالات في تعز بمنصب عسكرية رفيع في الشرعية.

وتشير الوثيقة الى تعيين قائد محور تعز السابق ، اللواء / خالد فاضل في منصب مدير لدائراة العمليات الحربية في الجيش.

فاضل والذي يعد من القيادات العسكرية المقربة من الجنرال / علي محسن الأحمر وجماعة الاخوان، تولى منصب قائد محور تعز لنحو عامين ، حيث تم تعيينه في المنصب مطلع اغسطس 2016م خلفا للعميد/يوسف الشراجي.

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ويتهم فاضل بالتورط في ملفات فساد مهولة ، وترقيم الالاف من الاسماء الوهيمة ضمن صفوف الجيش في تعز وتقاضي رواتبهم.

فاضل الذي اقيل اواخر عام 2018م ، اتهم بنهب مليارات الريالات تحت مسمى " معارك تحرير تعز " من مليشيات الحوثي، دون اثر ميداني لهذه المعارك.

وسبق وان كشف محافظ تعز السابق / امين محمود بخطاب رسمي عن قيادة المحور في عهد فاضل نحو ٣ مليار ٤٠٠ مليون في فبراير ٢٠١٨ ، تحت هذا المسمى ، دون ان تحقق قوات الجيش اي تقدم على الارض على حساب مليشيات الحوثي.

مصادر عسكرية اعتبرت هذا التعيين " تدويرا " للفاسدين داخل مؤسسة الجيش وهي التهمة التي كانت ترفعها جماعة الاخوان في تعز في وجهه خصومها السياسين ، وباتت تطبقه اليوم.

المصادر اشارت الى سعي جماعة الاخوان باحكام قبضتها على مفاصل الجيش ، لتسهيل تنفيذ خططها وخاصة في تعز التي تحاول في الاوانة الاخيرة فرض سيطرتها العسكرية على ريفها على حساب قوات اللواء 35 مدرع بعد نجاحها في ذلك المدينة باخراج كتائب ابي العباس منها.